Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

GL5.ru — отечественная и зарубежная песенная лирика с точными текстами

Музыка является важной составляющей жизни большинства людей — любимые песни приятно слушать дома и в дороге, во время отдыха и в перерывах между работой. И чаще всего об интересных исполнителях хочется узнать как можно больше — не только прочитать правильные тексты песен, но и ознакомиться с биографиями певцов, узнать полную дискографию, послушать еще незнакомые треки.

Портал GL5.RU предоставляет меломанам такую возможность. Здесь собрана вся российская, украинская и зарубежная песенная лирика — крупный музыкальный архив ориентирован на интересы поклонников всех направлений музыки.

GL5.ru — тексты знаменитых хитов, биографии исполнителей и самые актуальные рейтинги песен

Портал GL5.ru является совершенно универсальным музыкальным порталом, поскольку может удовлетворить буквально все потребности любителей музыки.

  • На сайте опубликованы точные тексты всех популярных и малоизвестных песен. Это очень полезная возможность, поскольку запомнить слова песни не всегда получается с первого раза, а иногда не удается даже разобрать на слух отдельные места в куплетах и припевах. Но GL5.позволяет точно узнать, о чем поется в полюбившемся хите.
  • На портале можно прочитать подробную биографию большинства известных исполнителей. Это пригодится меломанам, которые интересуются не только конкретными песнями, но и творчеством исполнителей в целом — благодаря GL5.ru можно не собирать информацию по крупицам, а получать ее в одном месте.
  • Портал песенной лирики публикует полные дискографии известных певцов и групп. Здесь удобно знакомиться со старым творчеством исполнителей и отслеживать появление новых пластинок — ни один релиз не останется незамеченным.

Большим достоинством GL5.ru можно считать то, что портал не специализируется на каком-то одном музыкальном направлении. На сайте представлены хиты и исполнители абсолютно любых жанров — от поп-музыки и электроники до рэпа и хэви-металла. Помимо русскоязычных исполнителей, на сайте есть известные зарубежные певцы и группы — GL5.ru позволяет прочитать как оригинальные тексты, так и переводы англоязычных песен.

Портал песенной лирики предлагает своим гостям свежие рейтинги известных песен, а еще постоянно пополняет свой архив. При желании прислать уточненный текст или моменты биографии певца может любой посетитель — после проверки данные обязательно появятся на сайте.

28 февраль 07:19 | : Разное

Видеозал


Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20