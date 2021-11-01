CледКом: Татьяна Подстригань получала откаты за дешевую аренду

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица муниципального унитарного предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным взятки в виде денег, в значительном размере), а также в отношении представителя коммерческой организации, который выступил взяткодателем (ч.2 ст.291 УК РФ), и работника МУПа - посредника во взяточничестве (ч.1 ст.291.1 УК РФ).
Речь идет о директоре МУП "Спецтрест" Татьяне Подстригань, она же депутат АрхГорДумы, о задержании которой мы сообщали в субботу.
По версии следствия, в 2020 году должностное лицо ежемесячно получало незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации за заключение договора аренды принадлежащего муниципальному унитарному нежилого помещения, расположенного в областном центре, по заниженной стоимости.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.