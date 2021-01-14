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Директор "Архсервиса" прятал деньги компании от налоговой

Октябрьский районный суд г. Архангельска вынес приговор 44-летнему Никите Скорнякову, который признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенном в особо крупном размере).

Установлено, что Скорняков с 28.08.2017 по 08.05.2019, зная о существовании у возглавляемого им ООО «Управляющая компания «Архсервис» недоимки по уплате налогов и страховых взносов, будучи достоверно осведомленным о принятии налоговым органом полного комплекса мер по принудительному взысканию с общества недоимки в сумме  свыше 17 млн рублей, предвидя, что эти деньги будут списаны со счета организации, умышленно израсходовал денежные средства предприятия в сумме свыше 28 млн рублей на расчеты с поставщиками и кредиторами.

Своими действиями Скорняков сокрыл денежные средства ООО «УК «Архсервис»» за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в сумме свыше 12 млн  рублей, что является особо крупным размером.      

Скорняков  свою вину в инкриминируемом ему преступлении полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно  с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск прокуратуры города о взыскании с Скорнякова денежных средств в качестве причиненного ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

13 апрель 09:17 | : Происшествия

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