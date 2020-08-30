Верховный суд постановил: архангельский каннибал Селезнев сгниет на пожизненном

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без изменений постановленный на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Архангельским областным судом приговор от 16.03.2020 по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя г. Архангельска Эдуарда Селезнева, признанного виновным в убийстве трех лиц, в целях использования мягких тканей потерпевших в пищу (п. «а, м» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Коллегией присяжных заседателей установлено, что с 14.03.2016 до 25.03.2017 в квартире жилого дома по ул. Сурповской в Исакогорском округе г. Архангельска, Селезнев нанес ножом спящему, находящемуся в алкогольном опьянении 59-летнему знакомому не менее одного удара в область груди, от чего последний скончался, части мягких тканей отделил от тела убитого, в последующем употребил в пищу. Желая скрыть следы совершенного им преступления, он расчленил труп, уложил в полимерные пакеты и выбросил в протоке реки Волохница.
Аналогично в период с 01.09.2017 до 12.04.2018 в квартире дома по ул. Республиканская в округе Майская горка г. Архангельска совершил убийство 43-летнего знакомого, а с 15.06.2018 до 21.08.2018 – 34-летнего мужчины, отделив части мягких тканей от тел убитых, употребил их в пищу. Остальные части тела расчленил и выбросил в озеро Бутыгино.
Селезневу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Уголовное дело расследовалось в Следственном управление Следствен-ного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.