Бухгалтер исправительной колонии в Архангельской области украл миллион

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего сотрудника бухгалтерии ФКУ ИК-12 УФСИН России по Архангельской области в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемая в период с июня 2019 года по апрель 2020 года из корыстных побуждений, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, используя систему удаленного электронного финансового документооборота, совершила хищение денежных средств исправительного учреждения на общую сумму более 1 млн. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по Холмогорскому району.
В ходе допросов обвиняемая свою вину признала и пояснила следователю, что денежные средства ей были нужны, чтобы играть на покупке- продаже акций на Интернет- площадках. Для хищения денежных средств использовала специальную бухгалтерскую программу для работы с авансовыми отчетами сотрудников исправительного учреждения, а начисленные им денежные средства переводила на свой расчетный счет.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.