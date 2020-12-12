В Северодвинске падение стекольщика со 2-го этажа оказалось смертельным

Вчера днем при проведении работ по замене окон у административного здания по проспекту Беломорский в городе Северодвинске из окна 2 этажа упал 36-летний рабочий. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать правовую оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда и по результатам проверки принять процессуальное решение.