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В Северодвинске падение стекольщика со 2-го этажа оказалось смертельным

Вчера днем при проведении работ по замене окон у административного здания по проспекту Беломорский в городе Северодвинске из окна 2 этажа упал 36-летний рабочий. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать правовую оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

25 январь 14:04 | : Происшествия

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