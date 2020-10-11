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В Котласе в Рождество молодая пара отравилась угарным газом

7 января 2021 года днем в арендованной квартире, расположенной в доме по улице Чкалова в городе Котласе, обнаружены тела 19-летнего молодого человека и его 17-летней подруги без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти- отравление угарным газом. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, изъято газовое оборудование и элементы системы вентиляции, имеющиеся в квартире. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

08 январь 12:26 | : Происшествия

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