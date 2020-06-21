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В Северодвинске пацан загнал угнанную машину в кювет

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Северодвинска,  подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (угон).

По версии следствия,  в ночь на 23 августа 2020 года подозреваемый, желая покататься на автомобиле знакомой, без спроса забрал ключ от транспортного средства. На неохраняемой стоянке около дома он сел на водительское  место, при помощи ключа запустил двигатель автомобиля и катался на нем по улицам города, пока не съехал в кювет. Юноше пришлось воспользоваться услугами эвакуатора. После обнаружения у транспортного средства повреждений его собственница обратилась с заявлением в органы полиции.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В процессе расследования будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

14 сентябрь 08:51 | : Происшествия

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