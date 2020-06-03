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Не по Макаренко - жительница Нарьн-Мара истязала 8-летнего сына

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 33-летней жительницы города Нарьян-Мара в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, обвиняемая в период с ноября 2019 года по март 2020 года по месту жительства в городе Нарьян-Маре  систематически оскорбляла 8-летнего сына, грубо с ним обращалась и использовала непедагогические методы воспитания. Женщина неоднократно наносила ребенку побои,  в том числе используя ремень, причиняя ему физические и психические страдания.

В ходе допроса обвиняемая свою вину признала и объяснила свои действия методами воспитания.

В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении. О противоправных действиях стало известно после того, как мальчик объяснил происхождении ссадин и кровоподтеков родственникам и социальному педагогу в школе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 июнь 09:21 | : Происшествия

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