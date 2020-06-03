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Архангелогородец хотел купить водительские права и просчитался

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении  23-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении  преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291  УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия,  в 2019 году подозреваемый обратилась к знакомому, который за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей предложил выступить посредником при передаче взятки должностному лицу ГИБДД для облегчения условий сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения. При этом денежные средства, якобы предназначенные одному из сотрудников ГИБДД, посредник похитил, обратив в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Будет дана правовая оценка действиям знакомого подозреваемого, который похитил его денежные средства.

26 июнь 12:00 | : Происшествия

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