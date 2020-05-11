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В Онежском районе раскрыта тайна трупа в болоте

13 июня 2020 года в ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Онежскому району, в болоте недалеко от города Онега обнаружено тело 42-летней местной жительницы, которая разыскивалась как без вести пропавшая. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

 

По подозрению в совершении убийства задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 41-летний местный житель.

 

По версии следствия, 7 июня 2020 года вечером в одном из домов в городе Онега потерпевшая в гостях у подозреваемого употребляла спиртные напитки. Подозреваемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, полотенцем задушил потерпевшую. На следующий день к нему домой пришел сожитель потерпевшей, обеспокоенной ее длительным отсутствуем. Подозреваемый, угрожая тому физической расправой, заставил помочь избавиться от тела. Вдвоем на санках(?) они перевезли тело убитой в лесной массив, где забросали мхом на болоте.  

 

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

16 июнь 08:53 | : Происшествия

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