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Еще один чиновник из Архангельской области злоупотребил сразу пятью квартирами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования «Самодедское» Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).


По версии следствия, в 2016 году подозреваемый неправомерно передал в бессрочное пользование пять квартир, чем существенно нарушил права очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом одна из квартир в последующем незаконно была переведена в собственность местного жителя. Плесецким районным судом решения о предоставлении администрацией муниципального образования указанных жилых помещений признаны незаконными.


Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и материалов проверки, проведенной прокуратурой Плесецкого района.


В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.


15 июнь 11:49 | : Происшествия

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