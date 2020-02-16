В Архангельске взрослый хулиган расстрелял рейсовый автобус

В конце апреля в полицию города Архангельска поступило сообщение о стрельбе предположительно из пневматического пистолета по рейсовому автобусу. У транспортного средства было разбито стекло. К счастью, в вечернее время в автобусе находилось немного пассажиров и никто из граждан не пострадал.
В этот же день в полицию обратились владельцы восьми автомобилей с заявлениями о повреждении принадлежащих им транспортных средств. Во всех случаях по припаркованным машинам были произведены выстрелы из пневматического оружия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Как следует из материалов уголовного дела, 30-летний житель областного центра после совместного распития спиртных напитков решил прогуляться со своим знакомым, взяв с собой пневматический пистолет. Из хулиганских побуждений он выстрелил в проезжавший мимо автобус, а также в несколько припаркованных у дороги автомобилей.
Оружие изъято и направлено на экспертизу. По фактам повреждения имущества участковыми уполномоченными полиции проводятся проверки, устанавливается причиненный действиями злоумышленника ущерб.
По факту стрельбы по рейсовому автобусу отделом дознания УМВД России по городу Архангельску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме этого действия данного лица подпадают под уголовную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», то есть порча имущества на общественном транспорте.
Злоумышленнику также предстоит возместить причиненный ущерб.