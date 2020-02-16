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Тайны ХХ века. Водитель мусоровоза из Архангельска оказался убийцей гламурного питерского адвоката

Эту криминальную историю, достойную пера Акунина (к примеру), описывает издание «Фонтанка.ру». Отпечатки пальцев с «висяка» 24-летней давности, которым занимались следователи Санкт-Петербурга, неожиданно всплыли в мелком уголовном деле, рассматриваемом в Архангельске.

22 июня 1996 года в съемной квартире на проспекте Художников,18 Санкт-Петербурга был обнаружен труп 30-летнего адвоката Станислава Панковского. Горло его было перерезано ножом. Времена тогда были плотоядные, шел расцвет гангстерских войн, тем не менее, оперативники собрали кое-какую информацию.

До сегодняшнего дня в никому ненужном «навечно» приостановленном уголовном деле можно найти упоминания о нетрадиционных привычках жертвы. К нему часто приходили молодые люди. В тот момент, когда адвоката убивали, к нему в дверь стучался такой юноша. Кстати, стучался упорно, из ревности, правильно считая, что адвокат не один в квартире. А в это время неизвестный собирал чужие вещи, а адвокат уже был мертв. Вышел неизвестный через окно первого этажа. Единственное, что от него осталось, так это отпечатки следов пальцев рук. Они и были внесены в специальную информационную систему МВД под названием «Папилон».

Как говорится в бульварных романах, ничто не предвещало тревоги. Но в январе этого года в том же «Папилоне» раздалась пожарная команда – «Аларм!» Говоря обывательским языком, те прошлые отпечатки пальцев совпали с новыми, только что занесенными в эту систему.

Оказалось, что в Архангельске за банальную кражу квадроцикла задержан некий Александр Тарасов 44-х лет от роду. Ничего опасного из себя не представляющий, мирно работающий водителем мусоровоза. Находился он до 9 июня 2020 года под подпиской о невыезде.

С момента срабатывания пальцев уголовный розыск Петербурга поднял его биографию вплоть до начала 90-х. Тем убийственным днем, в июне 1996 года Тарасов служил срочную при Артиллерийском училище в Петербурге, а в тот день у него была увольнительная. Последний факт говорит многое о памяти министерства обороны РФ.

Если вернуться к встрече Тарасова и наших полицейских, то первый вопрос ему был задан в лобовую: «Адвоката Панковского помнишь?» А он, реально, не мог вспомнить фамилию, считая, что это бред какой-то. Только через час оперативники добились от него воспоминаний, мол, знал, бывал в гостях. Вскоре разговор дошел уже и до нужных подробностей…  

10 июнь 12:35 | : Происшествия

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