Пенсионер из Архангельска отблагодарил хозяев за прием ударом ножа в шею

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 6 июня 2020 года утром в квартире дома на улице Воронина в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область шеи 46-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Он прооперирован и находится в больнице.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно- медицинская экспертиза.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях употреблял спиртные напитки. В квартиру пришёл потерпевший, который ударил его по лицу и выволок из квартиры. В порыве гнева он решил его убить. Сходил домой за ножом, вернулся и ударил потерпевшего клинком ножа в область шеи. Как выяснилось позже, мать хозяина квартиры позвонила потерпевшему и попросила его прийти и остановить застолье.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.