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Пенсионер из Архангельска отблагодарил хозяев за прием ударом ножа в шею

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 6 июня 2020 года утром в квартире дома на улице Воронина в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личных неприязненных отношений нанес удар ножом в область шеи 46-летнему знакомому. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался  жив. Он прооперирован и находится в больнице.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

В ходе допроса  подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях употреблял спиртные напитки. В квартиру пришёл потерпевший, который ударил его по лицу и выволок из квартиры. В порыве гнева он решил его убить.  Сходил домой за ножом, вернулся и ударил потерпевшего клинком ножа в область шеи. Как выяснилось позже,  мать хозяина квартиры позвонила потерпевшему и попросила его прийти и остановить застолье.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

09 июнь 09:00 | : Происшествия

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