Попытка уладить семейный конфликт стоила архангельскому полицейскому пары затрещин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Следствием установлено, что 15 февраля 2020 года ночью в квартиру дома на улице Советская в городе Архангельске по вызову на семейный конфликт прибыл полицейский патрульно- постовой службы полиции УМВД России по г.Архангельску. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время проведения правового разбирательства по факту нанесения им сожительнице побоев, оскорбил представителя власти и нанес два удара рукой в область груди и лица, причинив физическую боль. Его противоправные действия пресекли сотрудники ППС и доставили в отдел полиции.
В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что из-за алкогольного опьянения не помнит исследуемых событий, но не исключает, что вел себя агрессивно.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.