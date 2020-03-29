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Попытка уладить семейный конфликт стоила архангельскому полицейскому пары затрещин

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  37-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

 

Следствием установлено,  что 15 февраля 2020 года ночью в квартиру дома на улице Советская в городе Архангельске по вызову на семейный конфликт прибыл полицейский патрульно- постовой службы полиции УМВД России по г.Архангельску. Обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время проведения правового разбирательства по факту нанесения  им сожительнице побоев,  оскорбил представителя власти и нанес два удара рукой в область груди и лица, причинив физическую боль. Его противоправные действия пресекли сотрудники ППС и доставили в отдел полиции.

 

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что из-за алкогольного опьянения не помнит исследуемых событий, но не исключает, что вел себя агрессивно.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

19 май 09:04 | : Происшествия

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