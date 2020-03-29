Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области задержан наркодилер с пятью килограммами мефедрона (видео)

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемого в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий иномарка с предполагаемым фигурантом и водителем была остановлена полицейскими в лесном массиве недалеко от поселка Беломорье в Приморском районе Архангельской области.

При осмотре транспортного средства обнаружены и изъяты десять свертков с веществом белого цвета, которое, согласно заключению эксперта, содержит наркотическое вещество мефедрон общей массой около пяти килограммов.

Водитель иномарки пояснил, что занимался частным извозом и не подозревал о противоправных действиях пассажира. Клиент попросил довести его до заброшенной постройки, чтобы сфотографировать строение. После фотосессии они направились в город Новодвинск. В действительности подозреваемый в указанном месте из тайника забрал партию наркотиков. В дальнейшем злоумышленник планировал сбыть их на территории региона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

16 май 09:32 | : Происшествия

Главные новости


Сдать тест на коронавирус в Архангельске – мировая проблема. Рассказ очевидца
АРО ЛДПР: Фиаско в кубе!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (132)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20