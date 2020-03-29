В Архангельской области задержан наркодилер с пятью килограммами мефедрона (видео)

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемого в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий иномарка с предполагаемым фигурантом и водителем была остановлена полицейскими в лесном массиве недалеко от поселка Беломорье в Приморском районе Архангельской области.
При осмотре транспортного средства обнаружены и изъяты десять свертков с веществом белого цвета, которое, согласно заключению эксперта, содержит наркотическое вещество мефедрон общей массой около пяти килограммов.
Водитель иномарки пояснил, что занимался частным извозом и не подозревал о противоправных действиях пассажира. Клиент попросил довести его до заброшенной постройки, чтобы сфотографировать строение. После фотосессии они направились в город Новодвинск. В действительности подозреваемый в указанном месте из тайника забрал партию наркотиков. В дальнейшем злоумышленник планировал сбыть их на территории региона.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.