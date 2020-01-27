Еще один из банды Пеункова отправился на строгий режим. Кое-что о фирмах-однодневках

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда в отношении 27-летнего жителя Онежского района Архангельской области, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. "б" ч.2 ст. 173.1 УК РФ ("Покушение на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
Судом и следствием установлено, что обвиняемый, без цели управлять предприятием, предоставил свой паспорт для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения об ООО "Грандстрой", которое использовалось для обналичивания денежных средств с предприятий подконтрольных в прошлом ОПС «Пеункова».
Напомним, что члены указанного сообщества с целью монополизации рынка строительного песка, с применением физического насилия и угроз его применения, принуждали предпринимателей заключать сделки только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.
Следует отметить, что в целом основной сферой использования номинальных предприятий является обналичивание денежных средств в целях уклонения от налогооблажения, так называемая «оптимизация налоговых издержек».
Создаваемые цепочки из таких организаций дают возможность уклоняться «горе-предпринимателям» от налога на добавленную стоимость, а также платить зарплату сотрудникам в конвертах.
Однако, в связи со сложившейся обстановкой изменилось и российское законодательство. Так, 30 марта 2015 года были внесены изменения в примечания к ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», а также «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», согласно которым ужесточилось наказание за участие противоправной деятельности.
Начиная с 2015 года на территории региона Региональным управлением ФСБ выявлено свыше 250 сомнительных предприятий, материалы в отношении номинальных руководителей и организаторов направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовных дел и пресечении дальнейшей деятельности. Вынесено свыше 50 обвинительных приговоров.
Зачастую, номинальные руководители вводятся в заблуждение, что не понесут ответственности за регистрацию на свое имя подставной фирмы и, как правило, за денежное вознаграждение в размере от 5 до 25 тысяч рублей предоставляют свои данные и паспорт для регистрации фирм в налоговые органы. Однако за подобный "лёгкий" приработок можно понести суровое наказание.
Примечательно, что подставные фирмы, используются не только для налоговых преступлений. Так, на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и Архангельской таможни возбужден ряд уголовных дел по фактам регистрации фирм-однодневок с целью использования их для незаконного вывода денежных средств за границу.
В частности, организованной группой через подставные фирмы города Северодвинска в период с 2015 по 2018 годы выведено свыше 210 млн. рублей на подконтрольные организации в Великобритании, Польше, Чехии, Белоруссии. В феврале 2020 года СЧ СУ УМВД России по Архангельской области завершено расследование уголовного дела, материалы направлены в областную прокуратуру. Участникам противоправной деятельности грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
Также через фирмы-однодневки осуществляется хищение бюджетных денежных средств. В Северодвинский городской суд в феврале 2020 года следственным подразделением РУФСБ направлены материалы уголовного дела, в отношении группы лиц, которые с использованием подконтрольной организации выиграли в конкурсе на поставку металлоизделий для нужд АО «ЦС «Звездочка» в рамках гособоронзаказа и присвоили себе денежные средства, полученные от судоремонтного предприятия в качестве аванса.
Помимо этого, под прикрытием номинальных руководителей фирм-однодневок преступники пытаются создать условия для невозможности привлечения их к ответственности за нарушение действующего законодательства, а также легализовать полученные преступным путем ресурсы. Так, путем возбуждения в марте 2020 года на основании материалов РУФСБ трех уголовных дел пресечена контрабандная деятельность фирмы-однодневки, через которую незаконно добытые пиломатериалы общей стоимостью свыше 7 млн. рублей отправлялись в Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан.
Экономическая безопасность является составной частью общей системы безопасности страны и всегда находится под пристальным вниманием представителей спецслужб.