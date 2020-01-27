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В Плесецке муниципальное предприятие работало в режиме "однодневки"

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена деятельность преступной группы лиц из числа сотрудников МУП «Плесецк-Ресурс», которыми реализована мошенническая схема, направленная на хищение денежных средств коммунального хозяйства в крупном размере, по результатам которых следственным отделом ОМВД России по Плесецкому району возбуждено 4 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).

Установлено, что участники преступной группы во главе с исполняющим обязанности директора МУП «Плесецк-Ресурс» с 2018 по 2019 г.г. совершали хищение денежных средств путём начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. Кроме того, организатор преступной группы заключил фиктивные договора на выполнение работ и оказание услуг, а также вносил ложные сведения в отчётные документы по приобретению топлива.

В результате преступной деятельности организации причинён материальный ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных участников мошеннической схемы и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Отметим, что санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

25 март 11:22 | : Происшествия / Скандалы

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