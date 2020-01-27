В Плесецке муниципальное предприятие работало в режиме "однодневки"

Установлено, что участники преступной группы во главе с исполняющим обязанности директора МУП «Плесецк-Ресурс» с 2018 по 2019 г.г. совершали хищение денежных средств путём начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. Кроме того, организатор преступной группы заключил фиктивные договора на выполнение работ и оказание услуг, а также вносил ложные сведения в отчётные документы по приобретению топлива.
В результате преступной деятельности организации причинён материальный ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление иных участников мошеннической схемы и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
Отметим, что санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.