Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Вельском районе богатый фермер скрыл налогов почти на миллион рублей

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  возбуждено  уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, в 2015-2018 годах индивидуальный предприниматель, осуществляя сельскохозяйственную деятельность, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц от предпринимательской деятельности занизил налоговую базу, а также неправомерно включил стоимость приобретенных строительных материалов, фактически не использованных в производственном процессе, в состав профессиональных налоговых вычетов при исчислении налоговой базы НДФЛ, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 900 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МИФНС России  № 8 по Архангельской области и НАО и ОЭБиПК ОМВД России по Вельскому району.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

24 март 10:09 | : Происшествия

Главные новости


Бумеранг. Бывший следователь по делу Алексея Баринова получил 12 лет
Кто подставил «Чайку»? Валентина Терешкова – трагедия женщины во власти
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (221)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20