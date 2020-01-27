В Вельском районе богатый фермер скрыл налогов почти на миллион рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, в 2015-2018 годах индивидуальный предприниматель, осуществляя сельскохозяйственную деятельность, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц от предпринимательской деятельности занизил налоговую базу, а также неправомерно включил стоимость приобретенных строительных материалов, фактически не использованных в производственном процессе, в состав профессиональных налоговых вычетов при исчислении налоговой базы НДФЛ, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 900 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО и ОЭБиПК ОМВД России по Вельскому району.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.