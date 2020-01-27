Архангельская область: Родители, избивавшие сына, отделались условным приговором

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров 41- летнему жителю Плесецкого района и его 31-летней супруге. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Следствием и судом установлено, что в 2019 году по месту жительства в Плесецком районе супруги, действуя из ложного представления о методах воспитания, полагая приемлемым использовать в качестве таковых систематические телесные наказания, принуждая беспрекословно исполнять их требования, систематически наносили побои 11-летнему сыну, причиняя физические и нравственные страдания.
В ходе допроса обвиняемые полностью признал свою вину. После принятия решения о возбуждении уголовного дела мальчик был изъят из семьи и помещен в реабилитационный центр.
Приговорами Плесецкого районного суда Архангельской области супругам по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и 3 года 3 месяца. Также суд взыскал с них в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в общей сумме 35 тысяч рублей.