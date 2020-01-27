Архангельск: Упал в колодец – сообщи о нем!

Каждую неделю специалисты «РВК-Архангельск» выезжают в разные районы города по обращениям жителей об открытых колодцах. В период с 14 по 20 февраля было зарегистрировано и отработано семь таких заявок.
На сетях водопровода было закрыто три открытых люка по адресам: ул. Тимме, 12, ул. Гидролизная, 3 и ул. Полярная, 17. На канализационных сетях были выявлены и установлены крышки девяти колодцев. Работы проведены на ул. Северодвинской 78, ул. Шубина 34, 42 и 44/1. Также возле дома №6 по ул. Вологодской закрыт колодец, принадлежавший частной организации.
Информация об открытых колодцах в «РВК-Архангельск» поступает из разных источников: по телефону от жителей столицы Поморья, оперативных служб города, а также из социальных сетей и средств массовой информации.
- Каждое сообщение об открытых колодцах, поврежденных люках и отсутствии крышек наши диспетчеры берут на особый контроль с момента получения информации до фактического выполнения заявки. При этом для нас не имеет значения, стоит ли этот колодец на балансе предприятия, принадлежит ли коллегам из других ресурсоснабжающих организаций или является бесхозным. Прежде всего, это источник повышенной опасности для жизни и здоровья людей, поэтому любую информацию обязательно проверяет дежурная бригада, открытый люк ограждают и проводят восстановительные работы, – подчеркнул генеральный директор «РВК-Архангельск» Михаил Иванов.
Руководство предприятия призывает горожан незамедлительно реагировать на все факты обнаружения открытых люков. Сообщить информацию операторам можно круглосуточно по телефонам: 8 (8182) 69-86-76 или 63-60-99.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)