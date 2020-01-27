В пересмотре отказать: Экс-директор агрофирмы "Вельская" Шашлаков уезжает в зону на 6 лет

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного Николая Шашлакова и его адвокатов, оставила приговор Вельского районного суда Архангельской области без изменений. Шашлаков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Судом ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, в 2014–2015 годах Шашлаков, занимая должность генерального директора ООО «ЕвростройГаз» и АО «Агрофирма Вельская», осуществляя через иных лиц фактическое руководство ООО «Промснаб» и ООО «Эверест», с целью хищения принадлежащего Российской Федерации имущества – лесных насаждений, произрастающих в Вельском районе на земельных участках сельскохозяйственного назначения, организовал заключение между перечисленными юридическими лицами и ОАО «Агрофирма Вельская», в аренде у которого находились такие земельные участки, договоров якобы на расчистку их от древесно-кустарниковой растительности.
Исполняющие данные договоры представители подрядных организаций, не осведомленные о преступных намерениях Шашлакова, в период с марта 2014 по декабрь 2015 осуществили рубку лесных насаждений, заготовив более 197 000 м3 деловой древесины, которую передали Шашлакову, а он похитил ее и продал, причинив Российской Федерации ущерб на сумму более 11 млн. руб.
Преступная деятельность Шашлакова пресечена сотрудниками Регионального управления ФСБ, расследованием занималось УМВД России по Архангельской области.