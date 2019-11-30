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В Котласе задержана мужаубийца

2 февраля 2020 года вечером по месту жительства в городе Коряжме до приезда бригады скорой медицинской помощи скончался 54-летний мужчина, которому причинили ножевое ранение груди. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении  преступления задержана 52-летняя супруга потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что у них дома вместе с гостями употребляли спиртные напитки. Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его  в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

04 февраль 09:00 | : Происшествия

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