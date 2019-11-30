Архангельк: Совместное пьянство с девушкой на Левом берегу может дорого обойтись

Накануне около 20:10 наряду вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Исакогорском округе Архангельска, поступила ориентировка на розыск гражданки, которая несколько часов назад совершила кражу банковской карты.
Согласно полученной информации, девушка после совместного распития спиртных напитков в квартире знакомого, дождавшись, когда последний уснёт, похитила его пластиковую дебетовую карту. Затем, с помощью услуги PayPass, оплатила ей свои покупки на общую сумму около 10 тыс. рублей. Проснувшись и обнаружив пропажу, мужчина отправился в отдел полиции, где написал заявление.
Уточнив в дежурной части приметы разыскиваемый и адрес последнего списания денежных средств, автопатруль Росгвардии начал поиски предполагаемой злоумышленницы. Спустя 30 минут у дома по улице Дежневцев подозреваемую 1988 года рождения удалось обнаружить и задержать. Потерпевший уверенно опознал знакомую.
Со слов мужчины, избежать более крупного ущерба удалось благодаря службе безопасности банка, которая автоматически заблокировала карту после серии подозрительных списаний, а также того, что в спешке подозреваемая не взяла его кредитную карту.
Для дальнейшего разбирательства задержанную передали сотрудникам уголовного розыска.
Отметим, что в случае установления вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», ей может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.