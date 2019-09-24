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Бдительность: В Северодвинском детском саду сработала тревожная кнопка

В Северодвинске воспитатель детского сада воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации при виде неадекватных родителей, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области.

Сигнал тревоги поступил около 18 часов 30 минут из детского сада по проспекту Труда в Северодвинске. Для проверки информации к указанному адресу незамедлительно направился ближайший наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудников встретила заведующая дошкольным учреждением и пояснила, что в одну из младших групп за девочкой зашли её родители с явными признаками алкогольного опьянения. Так как оба родителя не внушали доверия и своими действиями пугали детей, воспитатель приняла решение не отдавать им ребёнка и попросила вахтёра нажать КТС.

После предварительного выяснения всех обстоятельств на место прибыл инспектор по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства в соответствии с законодательством в ОМВД России по г. Северодвинску.

06 декабрь 16:16 | : Происшествия

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