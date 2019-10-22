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В Архангельске из незаконного оборота изъята крупная партия оружия и боеприпасов

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Архангельской области при участии Регионального управления ФСБ России и Росгвардии у жителя г. Архангельска обнаружено и изъято более десяти единиц оружия и боеприпасы к нему. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотических средств.

Установлено, что злоумышленник приобретал охолощенное оружие, которое впоследствии переделывал у себя дома в боевое. По оперативной информации, пригодные к стрельбе экземпляры мужчина намеревался продать. Также он занимался изготовлением патронов.

При обыске по месту жительства фигуранта изъято 14 охолощенных пистолетов, из них семь – переделанные в огнестрельные, около двух тысяч гильз и патронов различного калибра, а также составные части гранаты, комплектующие детали и инструменты для изготовления оружия. Кроме того, обнаружены четыре пистолета-пулемета «Кедр», один из которых пригоден для стрельбы боевыми патронами, другой находился в процессе переделки.

Отделом дознания УМВД России по г. Архангельску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 223 УК РФ.

Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

22 ноябрь 10:32 | : Происшествия

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