В Архангельске из незаконного оборота изъята крупная партия оружия и боеприпасов

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Архангельской области при участии Регионального управления ФСБ России и Росгвардии у жителя г. Архангельска обнаружено и изъято более десяти единиц оружия и боеприпасы к нему. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотических средств.
Установлено, что злоумышленник приобретал охолощенное оружие, которое впоследствии переделывал у себя дома в боевое. По оперативной информации, пригодные к стрельбе экземпляры мужчина намеревался продать. Также он занимался изготовлением патронов.
При обыске по месту жительства фигуранта изъято 14 охолощенных пистолетов, из них семь – переделанные в огнестрельные, около двух тысяч гильз и патронов различного калибра, а также составные части гранаты, комплектующие детали и инструменты для изготовления оружия. Кроме того, обнаружены четыре пистолета-пулемета «Кедр», один из которых пригоден для стрельбы боевыми патронами, другой находился в процессе переделки.
Отделом дознания УМВД России по г. Архангельску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 223 УК РФ.
Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.