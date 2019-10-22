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Космические страсти. В Плесецком р-не любовный треугольник закончился мордобоем

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночное время в поселке Плесецк подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удары руками и ногами, а также причинил колото-резаное проникающее ранение грудной клетки 28-летнему мужчине, который пришел выяснять с ним отношения. Благодаря активному сопротивлению потерпевшего и своевременно оказанной медицинской помощи,  преступный умысел не был доведен до конца, по независящим от подозреваемого обстоятельствам.

Подозреваемый пояснил следователю, что он находится в стадии развода с супругой. В ночное время он не хотел, чтобы она ушла в ресторан и не выпускал ее из дома. Между ними произошел конфликт, в ходе которого она позвонила своему знакомому. Полагая, что у супруги романтические отношения с 28-летним потерпевшим, который пришел к ним в дом, он в ходе конфликта его избил.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

18 ноябрь 08:57 | : Происшествия

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