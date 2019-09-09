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Архангельская область: Еще один депутат попался на хищении

Напомним, буквально вчера пришло сообщение об открытии уголовного дела на депутата АрхГорДумы от партии «Справедливая Россия» Петра Ватутина, который подозревается в мошенничестве. И вот опять…

На этот раз в поле зрения правоохранительных органов попал депутат Вельского района, занимающийся в свободное от общественных трудов время предпринимательством. Фамилия его пока не раскрывается (наверное, в интересах следствия).

Суть дела такова. Подозреваемый в период с 5 октября 2017 по 9 февраля 2018 года специально не исполнял договорные обязательства по контракту на ремонт дороги Илеза-Митинская в Устьянском районе, указав в актах приёмки работ ложные сведения. Таким образом он собирался похитить более четырёх миллионов рублей. Затем депутат предоставил поддельные документы в администрацию Илезского муниципального образования, но там их оплачивать отказались.

Дело открыто по результатам прокурорской проверки.

23 октябрь 12:30 | : Происшествия

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