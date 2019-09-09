Добегался. Депутату АрхГорДумы Петру Ватутину грозит до 10 лет заключения

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении Ватутина Петра Юрьевича по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
Пункт 4 статьи 159 Уголовного Кодекса «Мошенничество», говорит о том, что хищение в особо крупном размере чужого имущества, путем злоупотребления доверием, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Таким образом, городской депутат-«справедливорос» стал фигурантом по уголовному делу, и подозревается в совершении преступления, которое квалифицируемому как тяжкое. Как стало известно редакции из собственных источников сейчас идет речь о мошеннических действиях по хищению более 32 млн. рублей.
Суть дела в заемных средствах, которые, как полагает следствие брал депутат. По мнению следствия, он убеждал кредиторов в платежеспособности, убеждал, что есть недвижимость, в то же самое время избавился от всего, что можно было оформить в качестве залогового имущества.
Поскольку Петр Ватутин является депутатом Архангельской городской Думы то в соответствии с законодательством его расследованием занимается отдел по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области, а Постановление о возбуждение дела подписывает руководитель СУ СК РФ по субъекту Федерации.
Напомним, что о проблемах у Петра Ватутина с правоохранительными органами мы уже писали в мае этого года. Тогда на основании решения Октябрьского районного суда служба судебных приставов открыла исполнительное производство о взыскании долга. Но Петр Ватутин стал уклоняться от встреч с приставами. Дома они его застать не могли. Поэтому решили встретить должника в городской администрации после совещания, на котором он присутствовал. По словам очевидцев, увидев приставов, Петр Юрьевич проявил не только недюжую прыть, но и смекалку – и стремительно скрылся. Однако попытка в буквальном смысле слова убежать от своих долгов оказалась неудачной: приставы решили его дождаться. Видимо, бесконечно прятаться Ватутин не смог, и ему пришлось согласиться проследовать с приставами в Управление ССП. В отношении незадачливого депутата-должника было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за границу. А ведь он не бедный человек: согласно опубликованной Декларации о доходах (http://www.arhcity.ru/data/13/7_vatutin_petr_yurevich%202018.pdf ) в прошлом году Петр Ватутин заработал 12 млн 108 тыс. 413 рублей и 50 копеек.