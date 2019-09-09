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Северодвинец повинился в экстремизме и нетолерантности

Следственным отделением Регионального управления ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») в отношении 44-летнего жителя г. Северодвинска Архангельской области.

По версии следствия, указанное лицо, испытывая ненависть и неприязнь к группам лиц по национальным признакам, с целью побудить неопределенно широкий круг лиц к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды в течение 2018 года публично размещал в сети «Интернет» призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Справка:

Часть 2 статьи 280 УК РФ - Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет":

- наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

21 октябрь 11:35 | : Происшествия

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