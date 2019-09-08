В Котласе объявился местный Раскольников

24 сентября 2019 года утром в правоохранительные органы города Котласа поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее тетя- 71-летняя пенсионерка не открывает входную дверь в дом, а на дверях кто-то поменял навесной замок. После вскрытия в частном доме обнаружено тело хозяйки жилища с признаками насильственной смерти, при этом в ее жилище нарушен порядок, разбросаны личные вещи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей) и п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).
Благодаря совместной работе следователей региональных следственных органов Следственного комитета России и сотрудников ОМВД России «Котласский» удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности. Было установлено, что незадолго до указанных событий пенсионерка обращалась в отдел полиции с заявлением о краже денежных средств. В хищении денежных средств в размере 80 тысяч рублей она подозревала своего знакомого, помогавшего ей по хозяйству,-66-летнего жителя Котласского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление против собственности.
В ходе следственно-оперативных действий установлена причастность подозреваемого в краже денежных средств у пенсионерки к разбойному нападению на нее и убийству с корыстной целью.
В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что пришел домой к пенсионерке, чтобы извиниться и попросить забрать заявление о краже денежных средств. Женщина стала на него ругаться, поэтому он ударил ее монтировкой по голове и ушел из дома.