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В Котласе объявился местный Раскольников

24 сентября 2019 года утром в правоохранительные органы города Котласа поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее тетя- 71-летняя пенсионерка не открывает входную дверь в дом, а на дверях кто-то поменял навесной замок.  После вскрытия в частном доме обнаружено тело хозяйки жилища с признаками насильственной смерти, при этом в  ее жилище нарушен порядок, разбросаны личные вещи.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по  признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей) и п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Благодаря совместной работе следователей региональных следственных органов Следственного комитета России и сотрудников ОМВД России «Котласский» удалось раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности. Было установлено, что незадолго до указанных событий пенсионерка обращалась в отдел полиции с заявлением о краже денежных средств. В хищении денежных средств в размере 80 тысяч рублей она подозревала своего знакомого, помогавшего ей по хозяйству,-66-летнего жителя Котласского района, который ранее  привлекался к уголовной ответственности за  преступление против собственности.

В ходе следственно-оперативных действий установлена причастность подозреваемого в краже денежных средств у пенсионерки к разбойному нападению на нее и убийству с корыстной целью.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что пришел домой к пенсионерке, чтобы извиниться и попросить забрать заявление о краже денежных средств. Женщина стала на него ругаться, поэтому он ударил ее монтировкой по голове и ушел из  дома.

11 октябрь 08:58 | : Происшествия

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