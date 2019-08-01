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Архангельская область: Главбух районной администрации устроила шахер-махер с отпусками

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному бухгалтеру администрации одного из муниципальных образований Пинежского района. Она признана виновной  в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что в период с 2013 по 2014 г.г. обвиняемая, используя служебное положение, в нарушение установленного порядка, самостоятельно себе начислила и получила денежные средства в размере более 220 тысяч рублей в качестве компенсации за неиспользованный отпуск в общем количестве 184 календарных дня. В начале 2016 года, воспользовавшись доверием главы муниципального образования, она произвела себе начисление денежных средств в качестве компенсации за вышеуказанный неиспользованный отпуск на сумму более 220 тысяч рублей, при том, что ранее она ее уже получала без необходимых распорядительных документов данную компенсацию.

По аналогичной схеме в январе 2017 года она себе начислила денежные средства в сумме 36.223 рубля в качестве компенсации за 28 дней неиспользованного отпуска.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ОЭБиПК ОМВД России по Пинежскому району.

В ходе допроса обвиняемая свою вину признала и возместила причиненный ущерб в полном объеме.

16 сентябрь 08:55 | : Происшествия

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