Архангельская область: Главбух районной администрации устроила шахер-махер с отпусками

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному бухгалтеру администрации одного из муниципальных образований Пинежского района. Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Следствием установлено, что в период с 2013 по 2014 г.г. обвиняемая, используя служебное положение, в нарушение установленного порядка, самостоятельно себе начислила и получила денежные средства в размере более 220 тысяч рублей в качестве компенсации за неиспользованный отпуск в общем количестве 184 календарных дня. В начале 2016 года, воспользовавшись доверием главы муниципального образования, она произвела себе начисление денежных средств в качестве компенсации за вышеуказанный неиспользованный отпуск на сумму более 220 тысяч рублей, при том, что ранее она ее уже получала без необходимых распорядительных документов данную компенсацию.
По аналогичной схеме в январе 2017 года она себе начислила денежные средства в сумме 36.223 рубля в качестве компенсации за 28 дней неиспользованного отпуска.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ОЭБиПК ОМВД России по Пинежскому району.
В ходе допроса обвиняемая свою вину признала и возместила причиненный ущерб в полном объеме.