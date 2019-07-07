Архангельск ищет человека в кирзовых сапогах

Отделом полиции №2 УМВД России по г. Архангельску устанавливается местонахождение пропавшего без вести Ватагович Анатолия Михайловича 08.01.1991 г.р., который 02.09.2019 г. около 19 час. 30 мин. ушёл с производственной базы расположенной в 300 метрах от д. 2 по ул. Центральная г. Архангельска и до настоящего времени его судьба и местонахождение не известны.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180, худощавого телосложения, волосы темно русые, стрижка короткая, глаза карие. Был одет: черная футболка, штаны от рабочего костюма темного цвета, кирзовые сапоги.
Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Ватагович А.М., просьба сообщить по телефону: ДЧ ОП №2 УМВД России по г. Архангельску - 8(8182) 45 50 37, ОУР -8(8182)63-24-97.