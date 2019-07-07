Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск ищет человека в кирзовых сапогах

Отделом полиции №2 УМВД России по г. Архангельску устанавливается местонахождение пропавшего без вести Ватагович Анатолия Михайловича 08.01.1991 г.р., который 02.09.2019 г. около 19 час. 30 мин. ушёл с производственной базы расположенной в 300 метрах от д. 2 по ул. Центральная г. Архангельска и до настоящего времени его судьба и местонахождение не известны.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 180, худощавого телосложения, волосы темно русые, стрижка короткая, глаза карие. Был одет: черная футболка, штаны от рабочего костюма темного цвета, кирзовые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Ватагович А.М., просьба сообщить по телефону: ДЧ ОП №2 УМВД России по г. Архангельску - 8(8182) 45 50 37, ОУР -8(8182)63-24-97.

10 сентябрь 14:13 | : Происшествия

Главные новости


"Прошу меня простить, северяне!". Прощальное слово митрополита Даниила к жителям Архангельской области
"Ангел" и ад. Древарх как новый герой Поморья
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (85)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20