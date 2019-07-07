Путин ответил на вопрос Макрона о последствиях взрыва в Неноксе

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии угроз после чрезвычайного происшествия на военном полигоне под Архангельском. Об этом несколько минут назад сообщили ряд информационных агентств.
«Никакой угрозы там нет, никакого повышения фона там тоже не существует», — сказал Путин.
По его словам, на место происшествия были отправлены специалисты, которые контролируют ситуацию.
«Я получаю доклады от наших экспертов, и военных, и гражданских, мы серьезных изменений там не видим. Но превентивные меры принимаются для того, чтобы не было никаких неожиданностей», — сказал он.
Путин также отметил, что пострадавшие и погибшие при инциденте люди выполняли «важнейшую государственную функцию» и получат госнаграды.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента на военном полигоне в Архангельской области при испытании двигателя погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Глава корпорации Алексей Лихачев заявил, что сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ погибли при испытаниях «нового специзделия» в Архангельской области, передавало «РИА Новости».
Позже Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что радиационный фон в Северодвинске во время инцидента на военном полигоне был кратковременно превышен в 4-16 раз.
Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ