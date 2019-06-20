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Наш ответ санкционке? В архангельских магазинах торгуют поддельным сыром

В июле 2019 года Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу были проведены внеплановые выездные проверки магазинов, расположенных в Петрозаводске и Архангельске. В ходе проверок были отобраны пробы продукции - сыр «Российский» (в Петрозаводске) и сыр «Голландский» (в Архангельске) – и направлены для проведения исследований в ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

По результатам испытаний было установлено следующее. В сырах «Российском» и «Голландском» были обнаружены растительные жиры (бета-ситостерин, кампастерин, стигмастерин), а такая продукция должна содержать только молочный жир.

Производитель сыра, ООО «Торговая компания «Нелидовский молочный завод», зарегистрирован в Костромской области.  В связи с этим информация о выявленном нарушении была передана в Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Специалистами Управления по Костромской и Ивановской областям по итогам анализа ФГИС «Меркурий» было установлено, что сырье (молоко) в адрес предприятия по указанному на маркировке адресу не поступало, однако в июне 2019 года уполномоченное лицо предприятия внесло в систему информацию о выработке на производственной площадке сыров «Голландского» и «Российского».

При этом согласно информации, предоставленной компанией, на указанной площадке сыр не производился и не производится.

Информация о нарушении была направлена в правоохранительные органы Костромской области, в Управление Роспотребнадзора по Костромской области, а также в Росаккредитацию для прекращения действия декларации о соответствии на выпуск сыра «Голандский» и сыра «Российский». 

15 август 13:04 | : Происшествия / Скандалы

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