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Архангельск: Судебный пристав - 14 подлогов и жизнь в шоколаде

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению судебного пристава- исполнителя отдела судебных приставов по  Исакогорскому округу г.Архангельска УФССП России по Архангельской  области в совершении четырех преступлений, предусмотренных  ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с 2016 года по 2017 год обвиняемая, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в нежелании надлежащим образом организовать свою работу по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов и стремлении уменьшить нагрузку по находившимся у нее в производстве исполнительным производствам, а также улучшить показатели служебной деятельности,  незаконно окончила 14 исполнительных производств на общую сумму более  100 тысяч рублей, внеся в постановления об их окончании заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников,  их имущества, денежных средств и иных ценностей, тем самым нарушив права и законные интересы взыскателей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом противодействия коррупции УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

29 июль 08:49 | : Происшествия

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