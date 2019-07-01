Архангельск: Судебный пристав - 14 подлогов и жизнь в шоколаде

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению судебного пристава- исполнителя отдела судебных приставов по Исакогорскому округу г.Архангельска УФССП России по Архангельской области в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в период с 2016 года по 2017 год обвиняемая, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в нежелании надлежащим образом организовать свою работу по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов и стремлении уменьшить нагрузку по находившимся у нее в производстве исполнительным производствам, а также улучшить показатели служебной деятельности, незаконно окончила 14 исполнительных производств на общую сумму более 100 тысяч рублей, внеся в постановления об их окончании заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, их имущества, денежных средств и иных ценностей, тем самым нарушив права и законные интересы взыскателей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом противодействия коррупции УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.