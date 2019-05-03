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С улыбкой на устах. Экс-губернатор Коми отправится на строгий режим на 11 лет

Сегодня в Москве был оглашен приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру (о нюансах его дела мы писали неоднократно) – 11 лет строго режима.

Стоит отметить, что сторона обвинения изначально запрашивала для чиновника 21 год с тюремным сроком два года, поражение в правах и полумиллиардным штрафом.

Следя за ходом процесса, наблюдатели неоднократно отмечали, что следствие из Гайзера делает настоящего Аль-Капоне, организатора преступного сообщества, в которое входило не только его ближайшее окружение, но и предыдущий губернатор Коми.

Свидетели отмечают, что приговоренный покинул зал заседания с улыбкой на устах, по всему было видно, что он готов именно к такой цифре.

Между тем, присланный на место Гайзера Гапликов уже входит в список самых нелюбимых российских губернаторов.

10 июнь 15:23 | : Происшествия

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