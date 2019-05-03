С улыбкой на устах. Экс-губернатор Коми отправится на строгий режим на 11 лет

Сегодня в Москве был оглашен приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру (о нюансах его дела мы писали неоднократно) – 11 лет строго режима.
Стоит отметить, что сторона обвинения изначально запрашивала для чиновника 21 год с тюремным сроком два года, поражение в правах и полумиллиардным штрафом.
Следя за ходом процесса, наблюдатели неоднократно отмечали, что следствие из Гайзера делает настоящего Аль-Капоне, организатора преступного сообщества, в которое входило не только его ближайшее окружение, но и предыдущий губернатор Коми.
Свидетели отмечают, что приговоренный покинул зал заседания с улыбкой на устах, по всему было видно, что он готов именно к такой цифре.
Между тем, присланный на место Гайзера Гапликов уже входит в список самых нелюбимых российских губернаторов.