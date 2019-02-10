Из бывшего губернатора Республики Коми сделали нового «Аль-Капоне»

Только так можно объяснить срок, запрошенный прокуратурой для Вячеслава Гайзера.
Прошу избрать 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, штрафом 500 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. (цитата по «РИА Новости»).
Напомним, губернатор Коми неожиданно для многих был арестован осенью 2015 года.
«В случае с Гайзером всё обставлено с таким размахом, как будто взяли минимум Аль-Капоне. Пятый день в топах новостей, миллиарды украденных из бюджета денег растут и множатся, коллекция эксклюзивных часов соревнуется по стоимости с документами на покупку самолётов «для представительских нужд». И угрожающая аббревиатура ОПГ, типа, бандиты бывают не только в масках, но и в костюмах от Brioni. А то мы не знали…
Показательно, что в интернете, да и просто в приватных разговорах самому факту ареста никто не удивляется, вопрос о воровстве во власти давно решён народом, как само собой разумеешься – «а иначе зачем туда вообще идти?». Другое дело, что многие жители Республики Коми откровенно сочувствуют своему бывшему главе и ждут, что следующий будет значительно хуже» (из статьи «Бей своих… Арест губернатора Гайзера – разовая акция или системный ход»).
Напомним также, что Гайзеру вменяется создание целой организованной преступной группировки из числа ближайших комяцких чиновников и бизнесменов. В 2005–2015 годах они похитили 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 млрд руб., 67 млн руб. из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми и получили взяток более чем на 198 млн руб.
Отметим, что предыдущий глава региона, получивший реальный срок, Никита Белых (Кировская обл.), отбывает 8 лет в колонии строгого режима.