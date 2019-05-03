Конан-Дойлю и не снилось. Как в Архангельске котенка воровали

История, достойная лучших российских детективов, произошла в городе Архангельске. Главным ее героем стал… котенок дорогостоящей «бенгальской» породы.
Несколько дней назад в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сказал, что хочет купить питомца.
– Он подошел к машине, сел на переднее сидение, я заподозрила неладное, но не успела среагировать – он выхватил у меня из рук котенка, сказал: «Извини» – и побежал. Я бросилась за ним, догнала его, схватила за свитер, и в этот же момент он брызнул мне в лицо из перцового баллончика, – рассказывает Ирина.
В полиции со слов женщины составили словесный портрет злоумышленника, и Ирина отправилась домой, ждать. Признается, что увидеть котенка живым она уже не надеялась. Еще и сердобольный негодяй позвонил на мобильный телефон и заявил, что волноваться не нужно – котенок в надежных руках.
Сотрудникам полиции потребовалось меньше суток на поиск подозреваемого. В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили и похищенного «бенгальца». С котенком все было в порядке, его увезли в участок – дожидаться хозяйку.
Приехавшая на опознание Ирина сразу поняла – это ее котенок и поблагодарила полицейских:
– На самом деле, я премного благодарна, ведь это живое существо, не сумка, не деньги. Не ожидала, что наши оперативные службы настолько нас защищают и берегут, большое спасибо!
Задержанный похититель объяснил свой поступок тем, что, не заработав денег на покупку, решил украсть котенка, потому что хотел домашнего любимца именно этой породы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Россиийской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Помимо этого, у сотрудников полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен и к ряду других противоправных действий. Расследование продолжается.