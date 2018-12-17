Лучше поздно, чем... К поискам Юрия Костылева подключилась полиция Архангельска

Сначала Юрия Костылева, пропавшего в прошлом году, искали родственники через соцсети. Сейчас к ним присоединилась и полиция…
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу совместно с органами внутренних дел ведется розыск без вести пропавшего Костылева Юрия Альбертовича (на фото), 1988 года рождения.
22 ноября 2018 года вечером Юрий Костылев ушёл из дома по улице Тимме в городе Архангельске в гости к знакомому в квартиру, расположенную в доме №36 по проспекту Обводный канал областного центра, после чего пропал.
Костылев ростом около 177 сантиметров, нормального телосложения, стрижка короткая, глаза карие. Был одет в серую куртку с чёрными вставками на рукавах, синие джинсы, тёмную футболку и серые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о судьбе и местонахождении Юрия Костылева, просим обратиться следственный отдел по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номерам телефонов: (8182)20-34-74, 8-999-250-25-07, либо в полицию по телефонам: (8182) 63-22-33, (8182) 63-22-69 или 02.