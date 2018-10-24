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Архангельск: А этот выпал из окна...

Вчера в больнице скончался 35-летний мужчина, госпитализированный с травмами, характерными для падения с высоты. По предварительным данным, пострадавший около 10 часов утра выпал из  окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома по проспекту Обводный канал в городе Архангельске. В ходе осмотра места происшествия установлено, что мужчина выпал во время мытья окна на кухне.

Также вчера в медицинских учреждениях в поселках Пинега и Плесецк скончались двое мужчин в возрасте 36 и 30 лет, которые были госпитализированы с улицы. Предварительная причина смерти в обоих случаях- общее переохлаждение организма. Есть основания полагать, что мужчины злоупотребили спиртными напитками и замерзли на улице.

По данным  фактам следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводятся доследственные проверки.

15 январь 11:14 | : Происшествия

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