Архангельск: Возбудитель половой вражды раскаялся и отделался штрафом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе вражды и унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, пола, совершенные публично, с использованием сети Интернет).
Следствием установлено, что подозреваемый в 2015- 2016 годах разместил в группах в социальной сети в сети Интернет комментарии, в которых содержатся унизительные характеристики и отрицательные эмоциональные оценки группы лиц, выделяемой по признаку национальности, а также по половому признаку.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и специализированным подразделением УМВД России по Архангельской области.
В ходе допросов подозреваемый свою вину признал, раскаялся в содеянном и с целью заглаживания вреда, причиненного преступлением, разместил свои публичные извинения в тех же группах.
Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд города Архангельска для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.