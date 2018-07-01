Предвыборное обострение. Кто хотел взорвать мэрию Архангельска?

Как сообщают собственные источники редакции, вчера вечером в срочном порядке были эвакуированы припозднившиеся на работе сотрудники аппарата мэрии областной столицы.

Оказывается, в полицию поступило сообщение о готовившемся подрыве здания с целью устрашения.

ФСБ и полиция оцепили мэрию и провели экстренную эвакуацию людей. Затем силовики с кинологами и саперами обследовали здание, но никаких следов взрывчатки не нашли. Объявлен розыск шутника.

Наблюдатели полагают, что подобные шутки могут стать чуть ли не ежедневными при приближении дня выборов и усиления волны предвыборной агитации.