Ворье соловецкое. Реальное продолжение банного скандала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению директора муниципального бюджетного учреждения, расположенного в поселке Соловецкий, в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в особо крупном размере) и в отношении представителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2015 года по сентябрь 2017 года чиновник получил взятку в сумме более 3,5 миллионов рублей от представителя коммерческой организации за устранение конкурентной среды и монополизацию деятельности при использовании причалов островного муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района Архангельской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Приморский».

Подозреваемых задержали сотрудники Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Первоначально в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в дальнейшем изменена судом на домашний арест.

В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что в релизе не называются ни фамилия фигуранта, ни наименование МУПа. Но, судя по многим признакам, речь идет об Александре Магиде, ведь именно он в компании с Евгением Тютюковым делили в банном номере прибыли от соловецких причалов, что было зафиксировано съемкой, произведенной членом Ассоциации Вольное дело» Олегом Кодолой.

В связи с этим у наблюдателей возникает всего лишь один вопрос – какова дальнейшая судьба ГМО «Соловецкое»?

(на фото: красавцы "пилят" Соловки)