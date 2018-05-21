Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ворье соловецкое. Реальное продолжение банного скандала

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению директора муниципального бюджетного учреждения, расположенного в поселке Соловецкий, в совершении преступления, предусмотренного  ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в особо крупном размере) и в отношении представителя коммерческой организации, обвиняемого  в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий,  в особо крупном размере).

 

По версии следствия, в период с апреля 2015 года по сентябрь 2017 года  чиновник получил взятку в сумме более 3,5 миллионов рублей от представителя коммерческой организации за устранение конкурентной среды и монополизацию деятельности при использовании причалов  островного муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района Архангельской области.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России «Приморский».

 

Подозреваемых задержали сотрудники Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных  мероприятий. Первоначально в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в дальнейшем изменена судом на домашний арест.

 

В ходе допросов обвиняемые свою вину не признали.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Отметим, что в релизе не называются ни фамилия фигуранта, ни наименование МУПа. Но, судя по многим признакам, речь идет об Александре Магиде, ведь именно он в компании с Евгением Тютюковым делили в банном номере прибыли от соловецких причалов, что было зафиксировано съемкой, произведенной членом Ассоциации Вольное дело» Олегом Кодолой.

В связи с этим у наблюдателей возникает всего лишь один вопрос – какова дальнейшая судьба ГМО «Соловецкое»?

(на фото: красавцы "пилят" Соловки)

25 июль 14:34 | : Происшествия / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (197)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20