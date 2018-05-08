Труп в болоте, или Грязные тайны Няндомского района

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему жителю Няндомского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что осенью 2010 года в одном из домов в поселке Заозерный Няндомского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками по голове 52-летнему знакомому. Реализуя преступный умысел, направленный на убийство, он задушил потерпевшего поясным ремнем, после чего завернул в покрывало, перенес в лесной массив, где погрузил тело в болото.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым, однако благодаря совместной работе сотрудников регионального Следственного управления Следственного комитета России и УМВД России по Архангельской области, удалось установить причастное к убийству лицо.

В ходе допросов он признал свою вину и раскаялся в содеянном.