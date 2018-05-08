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Труп в болоте, или Грязные тайны Няндомского района

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему жителю Няндомского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что осенью 2010 года в одном из домов в поселке Заозерный Няндомского района обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары руками по голове 52-летнему знакомому.  Реализуя преступный умысел, направленный на убийство, он  задушил потерпевшего поясным ремнем, после чего завернул в покрывало, перенес в лесной массив, где погрузил тело в болото.

 

Долгое время убийство оставалось нераскрытым, однако благодаря совместной работе сотрудников регионального Следственного управления Следственного комитета России и УМВД России по Архангельской области, удалось установить причастное к убийству лицо.

 

В ходе допросов он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

23 июнь 08:23 | : Происшествия

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