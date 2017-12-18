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В Котласе накрыли очередной катран

С января по февраль 2018 года в арендованном помещении по улице Маяковского в городе Котласе осуществлялось незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

Благодаря совместной работе следователей СК России и ОЭБиПК отдела полиции по г. Котласу пресечена деятельность указанного игорного клуба. Принимаются меры к установлению всех лиц, причастных к незаконной игорной деятельности в арендованном помещении.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Изъято игровое оборудование и документы, необходимые для сбора доказательственной базы.

03 апрель 10:45 | : Происшествия

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