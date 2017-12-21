Школа строгого режима. К чему привела "пермская резня"?

Всю неделю страна обсуждает громкий инцидент в пермской школе, где двое школьников устроили поножовщину, в результате которой пострадали 15 человек. Большинство пострадавших - дети. Также ранения получила учительница, которую уже записали в героини – она приняла на себя удары, получив больше всего ножевых ранений, не сбежала из класса, хотя имела такую возможность.





Региональная власть уже ходатайствует о её награждении. Вполне, к слову, заслуженному.





А вы думали, такое только в клятой Америке случается? Приходят в школу чокнутые подонки и начинают всех расстреливать? У нас, правда, по-простому, с применением колюще-режущих предметов. Но от этого не менее страшно. Особенно, когда узнаешь, что один из нападавших состоял на учёте… псих, короче.





Ну, а дальше началось предсказуемое.





Власти начали укреплять обороноспособность средних учебных заведений. Ольга Голодец требует, чтобы усилили охрану на входе в школы плюс установили металлодетекторы. Впрочем, у неё есть оппоненты в Госдуме, которые считают, что не следует превращать храм науки в режимный объект.





Но самая жаркая баталия развернулась на тему предпосылок подобных преступлений. Как обычно, виноватых ищут… за океаном. …как минимум один из подростков, участвовавших в поножовщине, ранее проявлял подозрительную активность в соцсетях. Он якобы публиковал фотографии, на которых позировал с оружием. Кроме того, по данным журналистов, юноша увлекался историей о массовом убийстве в американской школе Columbine.





То есть, вся зараза оттуда, дурной пример заразителен? Ещё как заразителен! Параллельно рассматриваемому событию набирает силу скандал в сфере культуры. Российские кинопрокатчики возмущены тем, что им сверху срывают начало показа кассово-привлекательного, но английского «Паддингтона», мотивируя эти действия интересами отечественного кинематографа. В качестве аргумента наши кинопатриоты приводят в пример американскую кинополитику – разве фильм российского производства может пойти там первым экраном?





Нет, твёрдо отвечаю я, не может. Потому что экономически невыгодно, в любом зале будет сидеть пара человек от силы. И всё потому, что американцам просто неинтересна наша жизнь, не привлекательна. Зато на их ленты, отнюдь не самые кассовые у себя дома, и в Советском Союзе стояли толпы. С чего бы вдруг? Ответьте себе сами. Ведь до смешного доходило - какой-нибудь «Мир» заставляли двадцать дней крутить при пустом зале парашу типа «Вкуса хлеба», а на последнюю декаду ради спасения месячного плана давали американского «Трюкача», на котором даже на утренних сеансах был полный аншлаг.





Но вернёмся к сегодняшней кровавой истории. В соцсетях вспоминают, как было безопасно в советское время. Ой ли? А может партия не хотела пугать народ страшилками? Вы, например, читали про тобольских детишек, на совести которых было более 20 убийств с особой жестокостью? Просто так, ради интереса, как выглядит человек изнутри, или сколько проживёт прохожая тётя, если положить ей на голову доску и на ней прыгать. И мы бы не узнали, если бы в 81-м году не снимали там «Срочно. Секретно. Якутскому ГубЧека». Весь город про это тихо гудел и плевал в сторону автозака, возившего маленьких зверят из тюрьмы на следственные мероприятия. Позже слышал, что московский адвокат, приглашённый к тем детишкам защитником, просто двинулся умом от таких подробностей.





Отклонения от нормы были всегда, но многое зависело от уровня открытости информации. Без таких знаний жить спокойнее? Может быть… для кого как.





Действительно, в нашей школе внизу дежурила одна техничка плюс два оболтуса-старшеклассника. И всё-таки однажды случилась большая кража зимней верхней одежды. Я потом случайно услышал, как возмущались прибывшие следователи, составлявшие список похищенного: «Да вам с таким гардеробом учащихся здесь пост вневедомственной охраны ставить нужно!». Всё было… но не везде. Так и сейчас то же самое.





А вот серьёзный звоночек - Родители подростка в прошлом году обращались к уполномоченным органам с жалобами на то, что они не справляются с воспитанием сына, и просили помощи у государственных органов, однако в ответ получили лишь штраф. Молодой человек еще в 2012 году был поставлен на внутришкольный учет в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников. Однако его только перевели на индивидуальное обучение.





Почему только штраф и почему именно родителям? У меня есть одно объяснение – наша педагогическая наука, а вместе с ней правоохранительные органы продолжают пребывать в иллюзии того, что все дети одинаковы, во всём виноваты пробелы в воспитании и недостаток внимания. И не хотят признать очевидного – иногда в приличных семьях рождаются настоящие монстры… одна из тайн науки генетики. Когда я снимал передачи о детских спецприёмниках, где, по идее, должны содержаться выходцы из маргинальной среды, таких историй про профессорско-писательских отпрысков наслушался, что тоже мама не горюй.





И что с такими делать? Выявлять и максимально изолировать на ранних стадиях. Механизм? А вот не знаю, не моя специфика. «Ад может разверзнуться неожиданно, где угодно, когда угодно и под чьими угодно ногами», - не помню, кто сказал, но в точку.





Можно, конечно, запретить интернет, всякие там стрелялки, ограничить информацию из-за бугра, усилить охрану, прессовать учителей и родителей, ввести в школах режим всеобщей подозрительности. Только какой эффект это даст? Как бы не обратный. Те, в чьём мозгу по непонятным законам природы сумасшествие только зарождается, могут неадекватно ответить на любе ограничение или запрет. То же самое, что не садиться в авто после каждого ДТП и изымать из продажи кухонные ножи после каждой бытовой поножовщины. Есть такое понятие, как судьба… что с этим сделаешь.





Закрыть глаза, заткнуть уши, опять слушать по телевизору только про рекордные надои? Наверное, кого-то это устраивает…





И под конец история, вычитанная мной в одной из социальных сетей. До чего можно своими пугалками довести детей, школу, преподавателей:





- Вчера в емецкой школе один из учеников 9-го класса принес в школу детский игрушечный, купленный в магазине пистолет, дети бегали на перемене, и играли им, не имея даже боекомплект в виде пластмассовых пулек, (социальный педагог навряд ли в курсе как дети должны проводить отдых на перемене на основании СанПиН 2.1.3.2630 -10). Вот останавливает она ученика и просит показать игрушку, на что ребенок отказывается и начинается СПЕЦОПЕРАЦИЯ. Вызывает полицию, те после безуспешных поисков, просмотра камер слежения и опроса ученика на предмет где находится игрушка, уговаривают сдать ОРУЖИЕ добровольно. После чего, удивляясь, признают, что, действительно пистолет игрушечный, берут объяснения с учащегося, проводят дополнительные действия по уточнению невозможности применения и использования стрелкового оружия ближнего боя в противоправных действиях, и отпускают ребенка дальше на урок. Вместо того, чтобы пацану учиться, он занимался бредом с сотрудниками ПОЛИЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ школы, после чего социальный педагог обещала поставить его на учет по делам несовершеннолетних, ЗА ЧТО?





А вы говорите – Пермь, Улан-Удэ… вот где настоящая паранойя – в Емецке!





Леонид Черток