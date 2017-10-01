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Новодвинские малолетки подались в рэкетиры

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних учащихся новодвинского техникума, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, с применением насилия).

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2017 года в городе Новодвинске подозреваемые неоднократно высказывали ровеснику требования о передаче им 25 тысяч рублей, сопровождая свои действия побоями и угрозами применения насилия в дальнейшем, если тот не выполнит их требования.

Несовершеннолетние подозреваемые пояснили следователю, что сначала потерпевший обратился к одному из них с просьбой помочь вернуть ему долг в размере 5 тысяч рублей. После того как подозреваемый выяснил, что деньги якобы должны его друзья, то потребовал денежные средства уже с потерпевшего за то, что тот вовлек его в конфликтную ситуацию.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению.

19 декабрь 10:33 | : Происшествия

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