ТУ и те, кто остался в небе над Сочи. Эксперты что-то мутят

Вы заметили, как притихли с катастрофой нашего самолёта под Сочи? Похоронили всех с почестями, доктора Лизу возвели в ранг национальной героини (вполне, кстати, заслуженно), погибшим журналистам хоть пантеон в Останкино создавай, ансамблю имени Александрова предстоит почти перерождение…
Самые правильные, на мой взгляд, слова были сказаны в Архангельске на похоронах журналиста Дмитрия Рункова: «Давайте просто помолчим». Потому что всё, что мы скажем, будет мало. Или не то. Ещё кого-то оскорбим сгоряча… из тех, кто поругаем не бывает. А нас потом будут долго опровергать. И хорошо, если словом, а не действием…
Давайте вернёмся на исходную позицию. Катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года сразу после вылета из аэропорта Адлер. Самолет вылетел примерно в 05:25, и уже через минуту его отметка пропала с экранов диспетчеров. Весь полет (от начала разбега) продолжался 70 секунд, а аварийная ситуация развивалась последние 10 секунд. Максимальная высота полета лайнера, по данным параметрического самописца, составляла около 250 м. Скорость воздушного судна на этом эшелоне могла достигнуть 360-370 км/ч. Известно, что рейс стартовал с закрытого «ведомственного» аэродрома «Чкаловский» - я уже писал, какая там «почти домашняя» обстановка, в том числе и при контроле посадки-загрузки
И на воспоминания. Помните, как нас уговаривали, что лайнер с российскими курортниками, рухнувший с небес в пески Синая, просто жертва роковых обстоятельств, а не чьего-то злого умысла. «Зуб даю… век свободы не видать» - горячился в прямом эфире Петрушка Толстой, тогда ещё не депутат. А потом как обухом по голове – взорвали, сунули бомбу с часовым механизмом при погрузке багажа. Что дало моральное право бросить клич «Мочи ИГИЛ!». С чем даже не хочется спорить. С единственной поправкой – если взялся кого-то мочить в мировом масштабе, не забудь запастись гробами для своих.
С Ту-154 ситуация иная. Россия втянута в долгоиграющий конфликт арабских интересов. Мы с трудом, но можем понять и принять гибель военных – это их профессия. Но трубач, пусть и выступающий в военной форме, в нашем представлении о сути вещей, прежде всего остаётся музыкантом, а погоны на его плечах лишь атрибут сценического костюма. Война страшна именно гибелью гражданских. Война, в которую мы сами ввязались, ведь пока никто не нарушал границ Российской Федерации.
Всего было выдвинуто семь версий причин катастрофы – птицы в соплах, отказ техники, человеческий фактор, ветер-зараза, ну и теракт. Именно его, последний, «приглашённые эксперты» решительней всего и отвергли, так же, как и обстрел лайнера с земли.
Но им не верят. Именно из-за такой предсказуемой поспешности. Именно из-за истории с египетским лайнером - единожды соврамший доверия не вызывает. А ещё народ понимает, что переход сирийской военной кампании внутрь России нельзя будет оправдать никакими политическими интересами.
«Если самолет не взорвали исламисты, значит, во всех катастрофах виноваты пилоты. Они, судя по выводам правительственны
Лично меня смущают именно последствия падения самолёта в море. Самолёта, у которого была неисправность, который не взорвался в воздухе, который пилотировал опытный экипаж. Сколько в истории авиации есть примеров удачного окончания подобных эксцессов! Например, знаменитое «Гудзонское чудо», когда 15 января 2009 года огромный аэробус А-320, взлетая из аэропорта Нью-Йорка, попал в стаю птиц, после чего с заглохшими двигателями благополучно приводнился. Самолет не разрушился, 150 пассажиров и пятеро членов экипажа остались живы, 78 человек получили незначительные ушибы и лишь пятеро - серьезные травмы. Посадочная скорость аэробуса, имевшего взлётный вес, была, вероятно, в диапазоне 230-250 км/час - это, конечно же, меньше, чем 370 (а по кинетической энергии так и вдвое меньше), но и результат никак не похож на «2000 обломков».
Впрочем, я всё готов списать на известную русскую непруху… ведь именно из-за неё сейчас на улицах Архангельска снега по пояс.
А что там говорят «чёрные ящики» - единственные оставшиеся «в живых» свидетели произошедшего? По обрывкам разговора в кабине пилотов эксперты выяснили, что командир воздушного судна пользовался педалями для поворота руля направления, которые обычно не используются при взлёте. Подобные нестандартные действия заставили специалистов рассматривать новую версию авиакатастрофы - на пути самолета могла возникнуть стая птиц или даже мираж, но пока никаких конкретных сведений о каком-либо препятствии у следствия нет.
Мираж – это красиво, романтично. К тому же от его появления никто не застрахован… очень хочется поверить именно в эту версию.
Но вот какие выводы действительно неангажированных специалистов, сочетающих в себе знания как в авиа-, так и в взрывотехнике, я читаю на «Эхо Москвы» - Итак, был ли теракт? Есть все основания говорить, что теракта не было. Невозможно маломощному взрывному устройству, поставленному террористами, развалить самолёт на мелкие части. Включая пассажиров. Был ли взрыв? Да. Но это был мощный взрыв перевозимого в грузовом отсеке груза МО. Об этом наглядно свидетельствует большая поверхность внутренней конструкции фюзеляжа, подвергшаяся влиянию очень высокой температуры. То есть, военный борт изначально перевозил в себе какую-то взрывчатую дрянь. Могло такое быть? Почему нет… ведь летели в район боевых действий, мало ли что могли попросить «подбросить с оказией».
Я действительно мало что понимаю в авиации, да и в сапёрах служил без малого сорок лет назад. Но неплохо разбираюсь в пропаганде. А здесь у нас прокол на проколе. Сначала, вроде, всё правильно сделали – убедили избирателя, что нужно бить врага на чужой территории, подальше от собственных границ. Но тут надо было действовать быстро, пока не начались собственные потери (другой вопрос, как победить почти невидимого врага, который легко растворяется в толпе твоих союзников?). И придумать что-то поумнее, чем сообщения с «сирийского фронта» - уничтожена группа боевиков, часть из которых имела отношение к России. Типа всё не зря. А как определили-то - с бомбардировщика по фотографиям? Совсем за глупцов нас держат?
И всё-таки дай бог, чтобы эта война осталась в истории России по большей части как информационная…
Леонид Черток